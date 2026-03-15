Spor yazarları Trabzonspor-Çaykur Rizespor maçını yorumladı
Trendyol Süper Lig'de 26. hafta karşılaşmalarından biri de Karadeniz derbisine sahne oldu. Trabzonspor ile Çaykur Rizespor, Papara Park'ta karşı karşıya geldi. Ev sahibi Trabzonspor, maçı 1-0'lık skorla kazanarak haftayı üç puanla kapattı. Spor yazarları, Trabzonspor-Çaykur Rizespor maçını yorumladı. İşte o yazılar... (TS Spor haberleri)
Trabzon'da Karadeniz derbisi... Bordo-mavili taraftarlar tribünleri doldurmuş, takımlarına tam ve koşulsuz destek veriyorlar her zaman olduğu gibi... İlk yarıda Trabzonspor'un oyuna girememesi ve kontrol edememesinin birçok nedeni vardı. Batagov olmayınca savunma oyunu kuramıyor Trabzonspor. Orta saha ve hücuma ekstra pas gelmiyor. Mustafa ve Augusto çizgilerde bekleneni veremedi.
Folcarelli sakatlıktan yeni çıktığından dolayı ve Oluai'de eski formunda olmayınca Muçi haricinde pas yapacak, takımı yönlendirecek oyuncu eksiği vardı. Bu profile uygun Zubkov da kulübüdeydi ve oyun da Zubkov'u çağırıyordu. Nitekim Fatih Hoca gereğini yaparak ikinci yarıya onunla başladı.
Bunun sonucu çok iyi bir organizasyonla Muçi, Zubkov ve Onuachu iş birliği ile mükemmel bir gol atıldı. Çağdaş Altay ve VAR'da yer alan Eren Özyemişcioğlu siz neyin peşindesiniz? Folcarelli'ye yapılan harekete nasıl kırmızı kart vermezsiniz! Bu kadarına da pes! İnsan bu karara karşı ne diyeceğini bilemiyor.
Ligin boyu her hafta kısalırken her maçın ayrı hikayesi varken bordo-mavililerden her maç aynı performansı beklemek çok doğru olmaz. Çünkü bu oyuncular sonuçta robot değil ve artık oyundan daha çok skorun alınması her şeyden önemli. Son haftalara girdiğimizi unutmamak lazım. Fırtına aldığı bu önemli galibiyetle Fenerbahçe ile puan farkını eşitleyerek yeni hedef güncellemesi yaptığı gibi Fatih Tekke önderliğinde de 'durmak yok yola ve hedeflere devam' dedi.
ZEKİ UZUNDURUKAN - FUTBOL PİYANİSTİ İLE LİGİN ŞÖVALYESİ!
Trabzonspor, Çaykur Rizespor'u da yenerek şampiyonluk hesapları yapan Fenerbahçe ile puanları eşitledi. Bu mütevazi kadroyu tahrip gücü yüksek bir takıma dönüştüren Fatih Tekke'yi ayakta alkışlamak lazım! Artık şunu görüyoruz, Trabzonspor kazanma duygusunun bir adım önünde yürüyor. Tarihi galibiyetler serisinin üzerinde hak sahibi isim Fatih Tekke.
Kaliteli teknik adamların kimliği, takımların başarı yolculuklarını da şekillendirir! Fatih Tekke hem saha kenarındaki adamlık duruşunu, hem de bilgi ve zerafeti temsil ediyor. Bu sezon ligin şövalyesi de Fatih Tekke! Kendisine alkışlarımızı gönderiyoruz. Cumartesi gecesi gökyüzünden bir yıldız indi ve Fatih Tekke'nin göğsünde bir rozete dönüştü!
Onuachu atıyor, Trabzonspor tarih yazıyor! Delikanlı yanını sevinciyle gösteren bir futbol beyefendisi Onuachu… Gerektiğinde bütün takımı sırtında taşıdığı yetmezmiş gibi, attığı golden sonra omuzlarına çıkanları da taşıyan bir yük treni! Smokinle değil, bordo-mavi formayla sahaya çıkan bir futbol işçisi Onuachu… Trabzonspor tribünlerini birleştiren sihirli ayak Onuachu! Ayakları ile sahada senfoni yazan bir futbol piyanisti Onuachu… Formasının içine yüreğini de koyarak oynayan, kitabı yazılacak golcü Onuachu!
Onuachu'nun attığı golün mimarı Muçi, tam bir zeka küpü! Dünkü maçta yaptığı orta öncesinde yeteneklerini bile solladı! Ayakları ile resim çizdi! Sonrasında öyle bir çalım attı ki, Modibo Sagnan'ın adeta belini kırdı Muçi. İkinci yarıda giren Zubkov da harika bir asist yaptı. Trabzonspor sahada tarih yazıyor! Ama taraftarı tribünleri boş bırakıyor!
Dünyanın en büyük şehir takımının taraftarının stadı her maç kapalı gişe olmalı. Yönetim bilet fiyatlarını neredeyse bedava seviyesine getirdi, tribünler dolsun diye! Üstelik de bu takım, hafta içinde efsanesini, yardımcı antrenörünü, Aston Villa Fatihi Orhan Kaynak'ı kaybetti! Onun anısına tribünler dolmalıydı. Galibiyet ise galibiyet! Zirve yarışı ise zirve yarışı! Transfere milyarlar harcayan Fenerbahçe ile puanları eşitledi Trabzonspor! Bu takım, sizleri tribüne çekmek için daha ne yapsın! Pamuklara sarın bu takımı! Gurur duyun Fatih Tekke ile… Yeteri kadar taraftar desteği olmadan suda ateş yaktı Trabzonspor! Bir de 12. Adamı arkasında bulursa, bu takım dağı bile devirir!