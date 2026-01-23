Serie A'nın 22. haftasında lider Inter, kendi sahasında düşme hattındaki Pisa ile karşı karşıya geliyor. 49 puanla zirvede yer alan ve Milan'ın 3 puan önünde bulunan Inter, 9 maçlık yenilmezlik serisini sürdürmeyi hedefliyor. Simone Inzaghi yönetimindeki şampiyon adayı, San Siro'da taraftarı önünde 3 puanı alarak liderliğini pekiştirmek istiyor. Karşısında ise 14 puanla 19. sırada yer alan ve 10 maçtır kazanamayan Pisa bulunuyor. Alberto Gilardino'nun çalıştırdığı konuk ekip, sezonun en zorlu deplasmanından sürpriz bir sonuçla dönmeyi ve ligde kalma mücadelesinde önemli bir moral bularak umutlarını canlı tutmayı amaçlıyor. Inet-Pisa maçının yayın bilgileri, muhtemel 11'ler ve tüm detaylar haberimizde.

Inter-Pisa maçını canlı takip etmek için tıklayın...

San Siro'daki Inter-Pisa mücadelesinde, Inter'in hafta içi Arsenal karşısında aldığı 3-1'lik yenilginin ardından nasıl bir reaksiyon vereceği merak konusu. Cristian Chivu yönetimindeki Inter'de, kaptan Lautaro Martinez 11 golle takımın en büyük kozu olmaya devam ederken; Hakan Çalhanoğlu ve Dumfries'in sakatlıkları orta saha rotasyonunu zorluyor. Konuk ekip Pisa cephesinde ise işler bir hayli güç; ligin en az gol atan takımlarından biri olan Pisa, deplasmanda henüz galibiyet alamadı. Ancak Pisa'nın deplasmanlarda attığı gollerin toplam gol sayısının %80'inden fazlasını oluşturması, savunmada açıklar veren Inter için bir uyarı niteliğinde. Alberto Gilardino'nun öğrencileri, ligin en iyi savunma yapan ekibine karşı katı bir defans kurgusuyla direnmeyi hedefleyecek. Peki Inter-Pisa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Inter-Pisa MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Inter-Pisa maçı, 23 Ocak Cuma günü oynanacak. San Siro'daki mücadele Türkiye saati ile 22.45'te başlayacak.

Inter-Pisa MAÇI HANGİ KANALDA?

Serie A'nın 22. haftasındaki Inter-Pisa maçı, S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Inter-Pisa MUHTEMEL 11'LER

Inter: Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Henrique, Barella, Zielinski, Sucic, Dimarco; Esposito, Martinez

Pisa: Scuffet; Calabrese, Canestrelli, Coppola; Toure, Marin, Aebischer, Angora; Moreo, Tramoni; Durosinmi