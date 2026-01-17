Hoffenheim-Bayer Leverkusen maçı izle: Ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda?

Almanya Bundesliga’da 18. hafta, Hoffenheim ile Bayer Leverkusen arasındaki zorlu karşılaşmayla futbolseverlere heyecan yaşatacak. İç sahada kazanarak ilk sıralardaki yerini sağlamlaştırmak isteyen Hoffenheim, 30 puanla haftaya beşinci sırada giriyor. Deplasmandan galibiyetle dönüp rakibinin önüne geçmeyi amaçlayan Bayer Leverkusen ise 29 puanla altıncı basamakta bulunuyor. Peki, Hoffenheim-Bayer Leverkusen maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda?

HOFFENHEIM-BAYER LEVERKUSEN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Almanya Bundesliga'nın 18. haftasında oynanacak Hoffenheim-Bayer Leverkusen maçı 17 Ocak Cumartesi günü saat 17.30'da başlayacak.

HOFFENHEIM-BAYER LEVERKUSEN MAÇI HANGİ KANALDA?

Hoffenheim-Bayer Leverkusen maçı S Sport Plus ve Tivibu Spor 3 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.