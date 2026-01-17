Hamburg-Borussia Mönchengladbach maçı izle: Ne zaman ve hangi kanalda?

Hamburg-Borussia Mönchengladbach maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Bundesliga'da 18. hafta heyecanı, Hamburg ile Borussia Mönchengladbach arasında oynanacak mücadeleyle devam ediyor. Küme düşme hattından uzaklaşmak isteyen Hamburg, sahasında çıkacağı karşılaşmada 3 puan alarak rahatlamayı hedefliyor ve haftaya 16 puanla 14. sırada giriyor. Deplasmanda kazanıp üst sıralara tırmanmanın planlarını yapan Borussia Mönchengladbach ise 19 puanla 10. basamakta yer alıyor. Peki, Hamburg-Borussia Mönchengladbach maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

HAMBURG-BORUSSIA MONCHENGLADBACH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Almanya Bundesliga'nın 18. haftasında oynanacak Hamburg-Borussia Mönchengladbach maçı 17 Ocak Cumartesi günü saat 17.30'da başlayacak.

HAMBURG-BORUSSIA MONCHENGLADBACH MAÇI HANGİ KANALDA?

Volksparkstadion'da oynanacak Hamburg-Borussia Mönchengladbach maçı S Sport Plus ve Tivibu Spor 4 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.