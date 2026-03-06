Fenerbahçe'de ilk ayrılık gerçekleşiyor! Ülkesine dönme kararı aldı
Lider Galatasaray'ı 4 puanla farkla geriden takip eden ve şampiyonluğa odaklanmış olan Fenerbahçe'de yeni sezonun kadro planlaması da oluşturulmaya başlandı.
Ara transfer döneminde N'Golo Kante'nin gelişiyle orta sahasını daha da güçlendiren sarı-kırmızılılarda, bu takviye dolayısıyla yeni sezonda düşünülmeyen isimler var.
Fransız oyuncunun Fenerbahçe'ye gelişi sonrası kendisine kulüp bulması istenen ve transferin son günlerinde takımdan ayrılamayan Fred'in geleceği hakkında dikkat çeken bir gelişme ortaya çıktı.
Brezilyalı gazeteci Guilherme Frossard'ın haberine göre Fred, on yıldan uzun bir sürenin ardından Güney Amerika futboluna geri dönebilir.
33 yaşındaki oyuncunun altyapısında da forma giydiği Atletico Mineiro, deneyimli ismi kadrosuna katmak için görüşmelerini sürdürüyor.
Haberde, henüz kesin bir anlaşma sağlanmasa da görüşmelerin olumlu yönde ilerlediği ifade ediliyor.
Ara transfer döneminde de Fred için hamle yapan Mineiro, anlaşma sağlayamamıştı.
Hatta kulüp yetkililerinden Paulo Bracks Fred hakkında transfer açıklaması yapmış, "Görüşmelerimiz oldu. Fred'in gelmesini çok isterdim. Hala gelmesini istiyorum. Orada oynuyor ve sözleşmesi var. Hem Atletico'nun hem de yöneticisinin bir hayali." ifadelerini kullanmıştı.
Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 36 maçta görev alan Fred, 1 gol ve 3 asistlik performans sergiledi. Deneyimli oyuncunun sarı-lacivertliler ile olan sözleşmesi 2027 yılında sona eriyor.