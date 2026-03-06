Haberler Fenerbahçe Haberleri Fenerbahçe'de ilk ayrılık gerçekleşiyor! Ülkesine dönme kararı aldı

Fenerbahçe'de ilk ayrılık gerçekleşiyor! Ülkesine dönme kararı aldı Son dakika Fenerbahçe haberleri | Şampiyonluk yarışı son gaz devam ederken Fenerbahçe'de gelecek sezonun kadro planlamaları da devam ediyor. Takımın tecrübeli oyuncusunun, ülkesine dönme kararı aldığı ve yeni bir kulüple anlaşmaya çok yakın olduğu öğrenildi. İşte detaylar... | FB Spor haberleri Fenerbahçe Haberleri







ABONE OL KAĞAN SOYTORUN

Lider Galatasaray'ı 4 puanla farkla geriden takip eden ve şampiyonluğa odaklanmış olan Fenerbahçe'de yeni sezonun kadro planlaması da oluşturulmaya başlandı.

Ara transfer döneminde N'Golo Kante'nin gelişiyle orta sahasını daha da güçlendiren sarı-kırmızılılarda, bu takviye dolayısıyla yeni sezonda düşünülmeyen isimler var.