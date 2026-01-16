CANLI İZLE | Pisa-Atalanta maçı saat kaçta? Hangi kanalda? Muhtemel 11'ler

İtalya Serie A'nın 21. haftasında düşme hattındaki Pisa ile Şampiyonlar Ligi yarışındaki Atalanta karşı karşıya geliyor. 13 puanla 19. sırada mücadele eden Alberto Gilardino yönetimindeki Pisa, kendi taraftarı önünde sezonun ikinci yarısına moral bir galibiyetle başlamak istiyor. Küme düşme hattından kurtulmak için kritik öneme sahip bu maçta ev sahibi ekip, büyük bir sürprize imza atmayı hedefliyor. Karşı tarafta ise 31 puanla 7. sıradaki Atalanta, Şampiyonlar Ligi hedeflerini canlı tutmak için deplasmanda galibiyet arıyor. Raffaele Palladino'nun çalıştırdığı konuk ekip, kazanması halinde ilk 5'e yükselme şansı yakalayacak. Serie A'da heyecan dolu bu mücadelenin hangi kanalda yayınlanacağı ve maç saati merak ediliyor. İşte Pisa-Atalanta maçının detayları...