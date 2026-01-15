Porto, Portekiz Kupası çeyrek final maçında Benfica'yı mağlup ederek üst tura yükseldikleri maçın ardından Jose Mourinho'nun o sözlerine göndermede bulundu. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

Portekiz Kupası çeyrek final maçında Porto ile Benfica karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip mücadeleyi 1-0 kazanarak üst tura yükseldi.

Porto'ya galibiyeti ve turu getiren golü 15. dakikada Jan Bednarek kaydetti.

Porto, galibiyetin ardından resmi sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşım ile Benfica Teknik Direktörü Jose Mourinho'ya göndermede bulundu.

Mourinho'nun, maç öncesinde söylediği "Analiz edilmesi kolay bir takım" cümlesine göndermede bulunan Porto, paylaşımına "Analiz edilmesi kolay, yenmesi zor." Notunu düştü.

İŞTE O PAYLAŞIM