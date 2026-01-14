Bundesliga'nın 17. haftasında heyecan verici bir mücadele yaşanacak. Hoffenheim, kendi sahasında Mönchengladbach'ı ağırlıyor. 27 puanla 6. sırada yer alan ve Şampiyonlar Ligi hedefleyen Hoffenheim, Christian Ilzer yönetiminde iç saha avantajını kullanarak galibiyeti hedefliyor. Rakip Mönchengladbach ise 19 puanla 10. sırada bulunuyor ve sezonun ilk yarısını iyi bir sonuçla tamamlamak istiyor. Eugen Polanski'nin çalıştırdığı ekip, zorlu deplasmandan 3 puanla dönüp ilk 8'e yükselmeyi planlıyor. Her iki takım için de kritik öneme sahip bu karşılaşma, Bundesliga'da puan cetveline doğrudan etki edecek. İşte Hoffenheim-Mönchengladbach maçı tarihi, saati ve yayın bilgileri...

Hoffenheim-Mönchengladbach maçını canlı takip etmek için tıklayın...

PreZero Arena'da oynanacak Hoffenheim-Mönchengladbach mücadelesi, iki takımın da ligin ikinci yarısındaki rotasını belirleyecek stratejik bir öneme sahip. Ev sahibi Hoffenheim'da savunmanın önemli ismi Albian Hajdari'nin cezalı olması defans hattında zorunlu bir değişikliğe yol açarken, hücumda Andrej Kramaric'in performansı galibiyetin anahtarı olacak. Konuk ekip Mönchengladbach cephesinde ise sakatlığı süren golcü Tim Kleindienst'in bu maça yetişmesi beklenmezken, tüm gözler penaltı noktalarındaki ustalığıyla bilinen savunmacı Kevin Diks ve yaratıcı orta saha Franck Honorat'ın üzerinde olacak. Geçmiş istatistiklerde Gladbach'ın son yıllarda rakibine karşı kurduğu üstünlük dikkat çekse de, Hoffenheim'ın bu sezonki disiplinli iç saha performansı bu zorlu randevuyu her türlü sonuca açık bir hale getiriyor. İşte Hoffenheim-Mönchengladbach maçının yayın bilgileri...

Hoffenheim-Mönchengladbach MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Hoffenheim-Mönchengladbach maçı, 14 Ocak Çarşamba günü oynanacak. PreZero Arena'daki mücadele, Türkiye saati ile 22.30'da başlayacak.

Hoffenheim-Mönchengladbach MAÇI HANGİ KANALDA?

Hoffenheim-Mönchengladbach maçı S Sport Plus ve Tivibu Spor 4 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Hoffenheim-Mönchengladbach MUHTEMEL 11'LER

Hoffenheim: Baumann; Coufal, Hranac, Kabak, Prass; Kramaric, Avdullahu, Burger; Lemperle, Asllani, Toure

Mönchengladbach: Nicolas; Sander, Elvedi, Diks; Scally, Reitz, Engelhardt, Netz; Honorat, Neuhaus; Tabakovic