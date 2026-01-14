Chelsea-Arsenal maçını canlı takip etmek için tıklayın...
Stamford Bridge'de başlayacak olan Chelsea-Arsenal randevusu, hem taktiksel derinliği hem de kadro kalitesiyle Avrupa futbolunun zirve mücadelelerinden biri olmaya aday. Ev sahibi Chelsea'de teknik direktör Liam Rosenior, as oyuncuları Cole Palmer, Reece James ve Malo Gusto'yu dinlendirdiği hafta sonunun ardından bu isimleri yeniden sahaya sürerek Arsenal'ın katı savunmasını kırmayı amaçlıyor. Konuk ekip Arsenal cephesinde ise Mikel Arteta, defansif eksiklere rağmen Bukayo Saka, Martin Odegaard ve Gabriel Martinelli gibi hücum silahlarıyla sonuca gitmeyi hedefliyor. İşte Chelsea-Arsenal maçı yayın bilgileri...
Chelsea-Arsenal MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Chelsea-Arsenal maçı, 14 Ocak Çarşamba günü oynanacak. Stamford Bridge'deki mücadele, Türkiye saati ile 23.00'te başlayacak.
Chelsea-Arsenal MAÇI HANGİ KANALDA?
Chelsea-Arsenal maçı Exxen ekranlarından canlı yayınlanacak.
Chelsea-Arsenal MUHTEMEL 11'LER
Chelsea: Jorgensen; Gusto, Chalobah, Fofana, Cucurella; James, Fernandez; Estevao, Palmer, Neto; Delap
Arsenal: Kepa; Timber, Saliba, Gabriel, Lewis-Skelly; Odegaard, Zubimendi, Rice; Saka, Gyokeres, Martinelli