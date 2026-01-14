CANLI İZLE | Chelsea-Arsenal maçı saati, kanalı ve muhtemel 11'leri

İngiltere Lig Kupası yarı finalinde Chelsea, Stamford Bridge'de Arsenal'ı ağırlıyor. Yeni teknik direktör Liam Rosenior yönetiminde yeni bir döneme başlayan ve FA Cup'ta Charlton'ı 5-1 mağlup ederek moral yükselten Chelsea, finale giden yolda avantaj yakalamak istiyor. Karşısında ise kupayı kazanmayı öncelik haline getiren Arsenal var. Mikel Arteta'nın öğrencileri, deplasmanda avantajlı bir sonuçla rövanşa gitmek için sahaya çıkacak. Her iki takımın da güçlü kadroları ile mücadele edeceği karşılaşma, İngiliz futbolunun iki dev kulübü arasında kupa heyecanını doruğa taşıyacak. Londra derbisinin tüm detayları haberimizde.