Hamburg-Bayer Leverkusen maçı izle: Ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda?

Almanya Bundesliga’nın 17. haftasında Hamburg, sahasında Bayer Leverkusen’i ağırlayacak. Alt sıralardan uzaklaşıp rahat bir konuma gelmek isteyen Hamburg, 16 puanla yer aldığı 13. basamaktan yukarı çıkmanın hesaplarını yapıyor. Zorlu deplasmanda galibiyet arayan Bayer Leverkusen ise 29 puanla bulunduğu 4. sırayı koruyarak zirve yarışındaki iddiasını sürdürmek istiyor. Peki, Hamburg-Bayer Leverkusen maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda?