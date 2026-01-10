Bundesliga’da 16. hafta heyecanı Union Berlin ile Mainz 05 arasındaki karşılaşmayla yaşanacak. 21 puanla 8. basamakta yer alan Union Berlin, ev sahibi avantajını kullanarak yükselişini sürdürmek istiyor. Son sıradan kurtulma mücadelesi veren Mainz 05 ise zorlu deplasmanda kazanarak kötü gidişata son vermeyi amaçlıyor. Peki, Union Berlin-Mainz 05 maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

Bundesliga'da 16. hafta mücadelesinde Union Berlin ile Mainz 05 kozlarını paylaşacak. 21 puanla 8. sırada bulunan Union Berlin, taraftarı önünde kazanarak çıkışını sürdürmeyi hedefliyor. Ligin dibinde yer alan Mainz 05 ise kötü seriye son vermek ve zorlu deplasmandan 3 puanla ayrılmak için sahaya çıkacak. Karşılaşma öncesinde futbolseverler, Union Berlin-Mainz 05 maçının oynanacağı tarih, başlama saati ve yayın bilgilerini merak ediyor. Peki, Union Berlin-Mainz 05 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UNION BERLIN-MAINZ 05 MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Almanya Bundesliga'nın 16. haftasında oynanacak Union Berlin-Mainz 05 maçı 10 Ocak Cumartesi günü saat 17.30'da başlayacak.

UNION BERLIN-MAINZ 05 MAÇI HANGİ KANALDA?

Alte Forsterei'de oynanacak Union Berlin-Mainz 05 maçı S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.