CANLI YAYIN | Wolverhampton-Aston Villa maçı ne zaman? Saati ve kanalı!

İngiltere Premier Lig'de kritik bölge derbisi! Kümede kalma mücadelesi veren ve sadece 10 puanla son sırada bulunan Wolverhampton, Molineux Stadium'da devleşmiş Aston Villa'yı ağırlıyor. Ev sahibi ekip bu sezon 28 maçta yalnızca 1 galibiyet alabildi ve taraftarı önünde mucize arıyor. Karşısında ise Unai Emery yönetiminde rüya sezon geçiren ve 51 puanla 3. sırada yer alan Aston Villa var. Konuk ekip, Arsenal ve Manchester City ile sürdürdüğü şampiyonluk yarışında puan kaybetmek istemiyor. Şampiyonlar Ligi bileti için kritik virajdaki Villa, Wolves deplasmanında zorlu sınavdan galibiyetle çıkmayı hedefliyor. Premier Lig'in 28. haftasındaki bu dev karşılaşmanın yayın saati ve kanalı haberimizde...