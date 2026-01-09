Almanya Bundesliga'nın 16. haftasında Eintracht Frankfurt ile Borussia Dortmund karşı karşıya geldi.
Eintracht Frankfurt evinde Dortmund ile puanları paylaştı!
Almanya Bundesliga'nın 16. haftasında Eintracht Frankfurt konuk ettiği Borussia Dortmund ile berabere kalırken, milli futbolcu Can Uzun da karşılaşmada 1 gol kaydetti. İşte detaylar...
Futbol Haberleri
Yayın Tarihi: 10.01.2026 - 01:07
Gol düellosuna sahne olan mücadele 3-3'lük eşitlikle sona erdi.
Ev sahibi ekibin gollerini Can Uzun, Younes Ebnoutalib ve Mahmoud Dahoud kaydetti.
Dortmund'un golleri ise Maximilian Beier, Felix Nmecha ve Carney Chukwuemeka'dan geldi.
Dortmund 33 puana yükselirken Frankfurt puanını 26 yaptı.
DİĞER HABERLER