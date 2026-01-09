Eintracht Frankfurt evinde Dortmund ile puanları paylaştı!

Almanya Bundesliga'nın 16. haftasında Eintracht Frankfurt konuk ettiği Borussia Dortmund ile berabere kalırken, milli futbolcu Can Uzun da karşılaşmada 1 gol kaydetti. İşte detaylar...