Burnley-Manchester United maçı izleme bilgileri: Saat kaçta, hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig'in 21. haftasında Burnley ile Manchester United kozlarını paylaşıyor. Ligde 19. sırada yer alan ve 11 maçtır galibiyete hasret Burnley, Turf Moor'da dev rakibi karşısında çıkış yakalamak istiyor. Scott Parker yönetimindeki ev sahibi ekip, küme düşme hattından uzaklaşmak için kritik bir mücadeleye hazırlanıyor. Manchester United'da ise 31 puanla 6. sırada bulunuyor ve yeni dönemin ilk galibiyetini alarak Şampiyonlar Ligi yarışında iddialı olmak istiyor. Burnley-Manchester United maçının tüm detayları, yayın saati ve kanal bilgileri haberimizde.