Serie A’da 18. haftanın dikkat çeken karşılaşmalarından biri Hellas Verona ile Torino’yu karşı karşıya getirecek. Paolo Zanetti’nin ekibi Verona, 12 puanla düşme hattından uzaklaşmak adına sahaya çıkarken, konuk Torino ise Marco Baroni yönetiminde 20 puanla 13. sıradaki yerini güçlendirmek istiyor. Peki, Hellas Verona-Torino maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

HELLAS VERONA-TORINO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İtalya Serie A'da 18. haftada oynanacak Hellas Verona-Torino maçı 4 Ocak Pazar günü saat 20.00'de başlayacak.

HELLAS VERONA-TORINO MAÇI HANGİ KANALDA?

Marcantonio Bentegodi'de oynanacak Hellas Verona-Torino maçı S Sport 2, S Sport Plus ve Tivibu Spor 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.