Video Besiktas Videoları Beşiktaş'ta flaş transfer gelişmesi! Canlı yayında açıkladı

Beşiktaş'ta flaş transfer gelişmesi! Canlı yayında açıkladı

A Spor Muhabiri Efecan Öztaş'ın haberine göre Beşiktaş, Premier Lig'de oynayan Japon futbolcuyu kadrosuna katmak istiyor. İşte detaylar...

23 Şubat 2026 | 15:39
VİDEO DEVAM EDİYOR
A SPOR - TÜRKİYE’NİN 1 NUMARALI SPOR KANALI!

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

DİĞER HABERLER

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

00:37
Beşiktaş'ta flaş transfer gelişmesi! Canlı yayında açıkladı 23 Şubat 2026 | 12:00
36:43
Beşiktaş 7 yeni transferiyle sözleşme imzaladı! İşte oyuncuların açıklamaları 12 Şubat 2026 | 12:00
00:23
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'dan Devis Vasquez itirafı! 12 Şubat 2026 | 12:00
00:49
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'dan Kristjan Asllani yorumu: Tam bir Kartal! 12 Şubat 2026 | 12:00
00:47
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı yeni transferlerden Yasin Özcan için neler söyledi? 12 Şubat 2026 | 12:00
00:47
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'dan Junior Olaitan değerlendirmesi 12 Şubat 2026 | 12:00
01:10
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı Emmanuel Agbadou hakkında konuştu 12 Şubat 2026 | 12:00
00:41
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'dan Amir Murillo sözleri 12 Şubat 2026 | 12:00

Son 24 Saatte En Çok İzlenenler

BİZE ULAŞIN