Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Kasımpaşa ile evinde 1-1 berabere kalan Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco maçın ardından konuştu.

Karşılaşmayı değerlendiren teknik adam sakatlıklarla ilgili de konuştu. İşte Tedesco'nun açıklamaları:

"Puandan bağımsız olarak maçı analiz etmemiz gerekiyor. Kazandığımız zaman da kaybettiğimiz zaman da maçları analiz etmemiz gerekiyor. Kazanınca her şeyden çok mutluyuz, kaybedince her şeyden çok mutsuzuz değil. Bugünkü maçta iki farklı yarı izledik ve maç içerisinde çok fazla problem yaşadık. Daha maçın ilk yarısında iki stoperimizi değiştirmek zorunda kaldık, aynı şekilde Milan da bir önceki maçta sakatlık yaşamıştı. İkinci yarıya başlarken sistemimizi değiştirmek zorunda kaldık ki bu sistemi bir kere çalışmış olmamıza rağmen takım sahaya çok iyi bir şekilde yayıldı, baskılı bir şekilde oynadık ve nitekim golü de bulduk. Ama sonrasında da maalesef golü yedik. Bizler için bu sonuç yazık oldu ama önümüze bakmamız ve yolumuza devam etmemiz gerekiyor. Bugünkü maçı kazanmış da olsaydık, beraber kalmış olsak veya kaybetmiş de olsaydık yolumuz halâ çok uzun ve biz halâ yoldayız."

"EDERSON VE TALISCA'NIN DA SIKINTILARI VAR"

"Birkaç futbolcuyla konuştum. Ederson'un da Talisca'nın da sıkıntıları var. Milan sakat, Çağlar sakat, Oosterwolde ve Fred cezalılar… Şu anda bilmiyorum ama yeni bir gün ve bizler için yeni çözümler bulacağımız süreç olacak. Bugün hayatta kalmak için birkaç opsiyon da ürettik saha içerinde; Mattéo'yu 3'lü de stoper olarak kullandık, Mert'i de sol stoper olarak kullandık ve Efe üç tane 90 dakika oynayacak durumda mı göreceğiz. Dolayısıyla elimizde ne çözümler var, bakacağız."