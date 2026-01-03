CANLI SKOR ANA SAYFA
1
Aspor Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe yeni transferini TFF'ye bildirdi! F.Bahçe yeni transferini TFF'ye bildirdi! 14:41
Beşiktaş'tan Antalya kampında ilk idman! Beşiktaş'tan Antalya kampında ilk idman! 14:28
G.Saray'dan Real Madrid'in yıldızına kanca! G.Saray'dan Real Madrid'in yıldızına kanca! 14:23
Transferde resmi açıklama geldi! Nkunku ve F.Bahçe... Transferde resmi açıklama geldi! Nkunku ve F.Bahçe... 13:53
Galatasaray'da Süper Kupa hazırlıkları Galatasaray'da Süper Kupa hazırlıkları 13:21
F.Bahçe eski oyuncusuyla anlaşmaya yakın! F.Bahçe eski oyuncusuyla anlaşmaya yakın! 13:18
Daha Eski
İngiliz menajerden G.Saray'ı kızdıracak Osimhen önerisi! İngiliz menajerden G.Saray'ı kızdıracak Osimhen önerisi! 11:53
Cagliari Başkanı açıkladı! Semih Kılıçsoy... Cagliari Başkanı açıkladı! Semih Kılıçsoy... 11:11
Oğuz Aydın için olay transfer iddiası! G.Saray... Oğuz Aydın için olay transfer iddiası! G.Saray... 11:09
Yusuf Demir'den Galatasaray'ı şoke eden istek! Yusuf Demir'den Galatasaray'ı şoke eden istek! 10:27
İrfan Can Eğribayat'tan flaş ayrılık kararı! İrfan Can Eğribayat'tan flaş ayrılık kararı! 10:26
F.Bahçe'den transferde ters köşe! Yeni orta saha... F.Bahçe'den transferde ters köşe! Yeni orta saha... 10:08
Al Ittihad Al Taawoun maçı detayları!
Mali-Tunus maçında geri sayım!
🎉🎁❄️Fit yeni yıl kurabiyesi | 2026
Canlı altın fiyatları ve kur takibi!