PSG-Paris FC maçı izle: PSG-Paris FC maçı ne zaman ve hangi kanalda?

Fransa Ligue 1’de 17. hafta, Paris derbisine sahne oluyor. PSG, Luis Enrique yönetiminde lider Brest ile arasındaki 4 puanlık farkı eritmek için sahasında kritik bir mücadeleye çıkıyor. İkinci sıradaki konumunu güçlendirmek isteyen başkent ekibi, taraftar desteğini de arkasına almayı hedefliyor. Deplasmanda sahne alacak Paris FC ise 16 puanla 14. sırada yer alırken, güçlü rakibi karşısında sürpriz yaparak puan ya da puanlar almanın hesaplarını yapıyor. Peki, PSG-Paris FC maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?