Güney Afrika-Kamerun maçı izle: Ne zaman ve hangi kanalda yayınlanacak?

Afrika Uluslar Kupası’nda son 16 turu, Güney Afrika ile Kamerun’u karşı karşıya getiren kritik bir randevuya sahne oluyor. Çeyrek final hedefiyle sahaya çıkacak iki ekip de Fas’ta oynanacak bu mücadelede en ufak hatadan kaçınmak istiyor. Peki, Güney Afrika-Kamerun maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? Detaylar haberimizde...