Celta Vigo-Valencia maçı saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İspanya La Liga'nın 18. haftasında Celta Vigo ile Valencia arasında kritik bir mücadele yaşanacak. Ev sahibi Celta Vigo, 23 puanla 7. sırada yer alıyor ve Avrupa kupalarına katılma hedefini sürdürüyor. Claudio Giraldez yönetimindeki takım, 2026 yılına taraftarları önünde galibiyetle başlamak istiyor. Karşısında ise düşme hattıyla flört eden Valencia var. Carlos Corberan'ın çalıştırdığı Valencia, 16 puanla 17. sırada bulunuyor ve küme düşme tehlikesinden kurtulmak için her maçta puan mücadelesi veriyor. Bu zorlu deplasmanda alınacak bir puan bile Valencia için büyük önem taşıyor. İşte Celta Vigo-Valencia maçı detayları...