Fransa Ligue 1 ekibi Lille'de forma giyen ve gösterdiği başarılı performans ile dikkat çeken Berke Özer, Fransız ekibinde aralık ayının en iyi oyuncusu seçildi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

Berke Özer, Lille'de gösterdiği başarılı performans sonrası Fransız ekibi tarafından aralık ayının en iyi oyuncusu seçildi. Lille resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Berke Özer aralık ayının en iyi oyuncusu seçildi. Kalecimiz Aralık ayı boyunca olağanüstü performanslar sergiledi ve galibiyet serimize büyük katkı sağladı. Tebrikler Berke!" İfadeleri yer aldı.