Berke Özer, Lille'de gösterdiği başarılı performans sonrası Fransız ekibi tarafından aralık ayının en iyi oyuncusu seçildi. Lille resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Berke Özer aralık ayının en iyi oyuncusu seçildi. Kalecimiz Aralık ayı boyunca olağanüstü performanslar sergiledi ve galibiyet serimize büyük katkı sağladı. Tebrikler Berke!" İfadeleri yer aldı.
𝗕𝗲𝗿𝗸𝗲 𝗢̈𝘇𝗲𝗿 élu Dogue du Mois de décembre by @boulanger 🏆— LOSC (@losclive) January 3, 2026
Notre portier a réalisé de très grandes prestations tout au long de ce mois de décembre et a grandement contribué à notre série de victoires 💪
Félicitations Berke ! 👏 pic.twitter.com/1I2iD4Ud5P