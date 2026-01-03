Al Ittihad–Al Taawoun maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Suudi Arabistan Pro Lig’de yeni yılın dikkat çeken karşılaşmalarından birinde Al Ittihad ile Al Taawoun karşı karşıya geliyor. İki ekip de Cumartesi akşamı Kral Abdullah Spor Şehri’nde oynanacak mücadeleyle 2026 yılına galibiyetle başlamak istiyor.

Suudi Arabistan Pro Lig'de haftanın sonucu merakla beklenen maçlarından biri olan Al Ittihad–Al Taawoun karşılaşması, futbolseverlerin yakın takibinde. Al Ittihad Al Taawoun maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? soruları arama motorlarında sıkça araştırılıyor. Cumartesi akşamı Kral Abdullah Spor Şehri'nde oynanacak mücadelede iki takım da 2026 yılına güçlü bir başlangıç yapmayı hedefliyor. Al Ittihad, Neom SC karşısında aldığı 3-1'lik galibiyetin ardından ligde üst üste dördüncü galibiyetini ararken; Al Taawoun ise Al Najma galibiyetinin ardından üçte üç yapmanın peşinde. Maçı canlı izlemek isteyen sporseverler, Al Ittihad-Al Taawoun canlı yayın bilgileri, kanal ve saat detaylarını araştırıyor.

AL ITTIHAD AL TAAWOUN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Al Ittihad-Al Taawoun maçı, 3 Ocak Cumartesi günü oynanacak. Karşılaşma, saat 20:30'da başlayacak.

AL ITTIHAD AL TAAWOUN MAÇI HANGİ KANALDA?

Al Ittihad ile Al Taawoun arasındaki Suudi Arabistan Pro Lig maçı, S Sport Plus kanalında canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Al Ittihad'ın muhtemel ilk 11'i: Rajkovic, Kadesh, Sharahili, Pereira, Al Shanqiti, Fabinho, Kante, Roger, Bergwijn, Diaby, Benzema

Al-Taawoun muhtemel ilk 11'i: Mailson, Mahzari, Girotto, Al Ahmad, Al Dossari, El Mahdioui, Al Kuwaykibi, Flavio, Zambrano, Mandash, Martinez

