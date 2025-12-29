Zimbabve-Güney Afrika maçı izle: Ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda?

Afrika Uluslar Kupası B Grubu’nda 3. hafta heyecanı, Zimbabve ile Güney Afrika arasındaki kritik karşılaşmayla devam ediyor. Henüz galibiyetle tanışamayan ve 1 puanla grubun son sırasında yer alan Zimbabve, güçlü rakibi karşısında sürpriz yaparak toparlanmak istiyor. 3 puanla ikinci sırada bulunan Güney Afrika ise bu mücadeleyi kazanıp tur yolunda önemli bir adım atmanın peşinde. Peki, Zimbabve-Güney Afrika maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda?