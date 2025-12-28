Sunderland-Leeds United maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda?

Premier Lig’de 18. haftanın dikkat çeken randevusunda Sunderland ile Leeds United kozlarını paylaşmaya hazırlanıyor. Kritik mücadelede iki takım da puan kaybına tahammül edemezken, Sunderland evinde yakaladığı çıkışı sürdürmenin peşinde. Maç öncesinde futbolseverlerin gündeminde ise karşılaşmanın tarih, saat ve yayın bilgileri yer alıyor. İşte Sunderland-Leeds United maçı canlı yayın bilgilerine dair merak edilenler…

SUNDERLAND-LEEDS UNITED MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

İngiltere Premier Lig'in 18. haftasında oynanacak Sunderland-Leeds United maçı 28 Aralık Pazar günü saat 17.00'de başladı.

SUNDERLAND-LEEDS UNITED MAÇI HANGİ KANALDA?

Stadium of Light'ta oynanacak Sunderland-Leeds United maçı beIN Sports 3 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.