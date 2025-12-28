Bologna-Sassuolo maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

Serie A’da 17. hafta mücadelesinde Bologna ile Sassuolo karşı karşıya geliyor. 25 puanla 7. sırada yer alan Bologna, evinde alacağı galibiyetle üst sıralara tutunmayı hedefliyor. 21 puanla 11. basamakta bulunan Sassuolo ise zorlu deplasmanda kazanarak son haftalardaki form düşüşünü geride bırakmak istiyor. Karşılaşma öncesinde futbolseverler maçın tarihini, saatini ve yayınlanacağı kanalı merak ediyor. Peki, Bologna-Sassuolo maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda?

BOLOGNA-SASSUOLO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İtalya Serie A'nın 17. haftasında oynanacak Bologna-Sassuolo maçı 28 Aralık Pazar günü saat 20.00'de başlayacak.

BOLOGNA-SASSUOLO MAÇI HANGİ KANALDA?

Renato Dall Ara'da oynanacak Bologna-Sassuolo maçı S Sport 2, S Sport Plus ve Tivibu Spor 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.