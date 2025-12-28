Crystal Palace-Tottenham maçı izle: Ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda?

Crystal Palace-Tottenham maçı izle: Ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda?

Premier Lig’de 18. hafta heyecanı Crystal Palace ile Tottenham arasında oynanacak mücadeleyle devam ediyor. Son dönemde sonuç almakta zorlanan Crystal Palace, taraftarı önünde güçlü rakibini yenerek toparlanmayı hedefliyor. Deplasmanda yaşadığı puan kayıplarını telafi etmek isteyen Tottenham ise üst sıralara yaklaşma planları yapıyor. Maç öncesinde futbolseverler, karşılaşmanın tarihini, saatini ve yayınlanacağı kanalı merak ediyor. Peki, Crystal Palace-Tottenham maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda?