Afrika Uluslar Kupası'nın F Grubu 2. maçında Gabon ile Mozambik karşı karşıya geldi.

5 golün atıldığı mücadelede Mozambik, Gabon'u 3-2 mağlup etti.

Mozambik'in golleri 37. dakikada Faisal Bangal, 42. dakikada penaltıdan Geny Catamo ve 52. dakikada Diogo Calila'dan gelirken Gabon'un gollerini 45+5. dakikada Pierre-Emerick Aubameyang ve 76. dakikada Alex Moucketou-Moussounda attı.

Bu sonuçla birlikte Mozambik gruplardaki ilk galibiyetini aldı ve 3 puana yükseldi. Gabon ise 2 maçtan da mağlubiyetle ayrılarak henüz puan toplayamamış oldu.

LEMINA 90 DAKİKA SAHADA KALDI

Galatasaray forması giyen Mario Lemina, Gabon adına mücadeleye ilk 11'de başlayıp 90 dakika sahada kaldı.