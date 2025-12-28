Milan evinde Hellas Verona'yı rahat geçti!

İtalya Serie A'nın 17. haftasında Milan evinde Hellas Verona'yı 3-0'lık skorla mağlup etti.
İtalya Serie A'nın 17. haftasında Milan konuk ettiği Hellas Verona'yı farklı mağlup etti.
Yayın Tarihi: 28.12.2025 - 16:33
Milan'a galibiyeti getiren golleri 45+1. dakikada Christian Pulisic, 48. (P) ve 53. dakikalarda ise Christopher Nkunku kaydetti.
Serie A'da puanını 35'e çıkaran Milan maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Hellas Verona ise 12 puanda kaldı ve küme düşme hattından kurtulamadı.
