İngiltere Premier Lig'in 18. haftasında Arsenal ile Brighton karşı karşıya geldi.
Emirates'te oynanan maçta Arsenal, Brighton'ı 2-1'lik skorla mağlup etti.
Ev sahibi ekibin golleri; 14. dakikada Martin Odegaard ve 52. dakikada Georginio Rutter'den (KK) geldi. Brighton'ın tek golünü ise 64. dakikada Diego Gomez kaydetti.
FERDİ KADIOĞLU 90 DAKİKA SAHADA KALDI
Brighton'da forma giyen milli futbolcumuz Ferdi Kadığlu, takımı adına ilk 11'de başladığı maçta 90 dakika sahada kaldı.
MAÇIN ARDINDAN OLUŞAN DURUM
Bu sonuçla birlikte Arsenal, puanını 42'ye çıkararak Premier Lig'deki liderliğini sürdürdü. Brighton ise 24 puanda kalarak 12. sırada yer aldı.