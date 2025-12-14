Serie A 15. hafta karşılaşmasında Juventus, Bologna deplasmanında 1-0'lık skorla galip geldi.
Juventus'a galibiyeti getiren golü 64. dakikada Juan Cabal kaydederken, golde asisti yapan milli futbolcu Kenan Yıldız galibiyette başrol oynadı.
Ev sahibi ekipte Torbjørn Heggem 69. dakikada kırmızı kart gördü.
Bu galibiyetle puanını 26'ya çıkaran Juventus 5. sıraya yükselirken, 25 puanda kalan Bologna 6. sıraya geriledi.
İŞTE KENAN'IN ASİSTİ
Kenan Yıldız'ın ortasında Cabal kafayla topu ağlara gönderdi, Juventus 1-0 öne geçti! 🤩🔥 pic.twitter.com/PQGyBVcP3y— S Sport Plus (@ssportplustr) December 14, 2025