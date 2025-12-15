İngiltere Premier Lig’de 16. haftanın öne çıkan mücadelelerinden biri, Manchester United ile Bournemouth’u karşı karşıya getirecek. Teknik Direktör Ruben Amorim yönetiminde son haftayı galibiyetle kapatan Kırmızı Şeytanlar, bu maçtan da üç puanla ayrılarak çıkışı sürdürmek istiyor. Old Trafford’da oynanacak karşılaşma, istikrar sağlama yolunda kritik bir sınav niteliği taşıyor. Sezonun geride kalan bölümünde hanesine 25 puan yazdıran ve 8. sırada yer alan Manchester United, taraftarı önünde hata yapmadan yoluna devam etmeyi hedefliyor. Peki, Manchester United-Bournemouth maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda?

Manchester United-Bournemouth maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

İngiltere Premier Lig'de 16. hafta heyecanı, Manchester United ile Bournemouth arasında oynanacak kritik karşılaşmayla devam edecek. Teknik Direktör Ruben Amorim yönetiminde son maçından galibiyetle ayrılan Kırmızı Şeytanlar, bu mücadeleyi kazanarak ligde üst üste ikinci kez sahadan üç puanla ayrılmayı hedefliyor. Old Trafford'da oynanacak karşılaşma, ev sahibi ekip için istikrar yakalama adına büyük önem taşıyor. Manchester United, ligde geride kalan haftalarda topladığı 25 puanla 8. sırada yer alırken, formsuz rakibi karşısında hata yapmak istemiyor. Peki, Manchester United-Bournemouth maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

MANCHESTER UNITED-BOURNEMOUTH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İngiltere Premier Lig'de 16. haftada oynanacak Manchester United-Bournemouth maçı 15 Aralık Pazartesi günü saat 23.00'te başlayacak.

MANCHESTER UNITED-BOURNEMOUTH MAÇI HANGİ KANALDA?

Old Trafford'da oynanacak Manchester United-Bournemouth maçı beIN Sports 3 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

MANCHESTER UNITED-BOURNEMOUTH MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Manchester United: Lammens; Mazraoui, Heaven, Shaw; Diallo, Casemiro, Fernandes, Dalot; Mbeumo, Mount; Cunha

Bournemouth: Petrovic; Smith, Diakite, Senesi, Truffert; Adams, Scott; Brooks, Tavernier, Semenyo; Evanilson