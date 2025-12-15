Rayo Vallecano, İspanya La Liga 16. hafta maçında Real Betis ile sahasında 0-0 berabere kaldı.
Rayo Vallecano ile Real Betis berabere kaldı!
İspanya La Liga'nın 16. haftasında Rayo Vallecano konuk ettiği Real Betis ile berabere kaldı.
Yayın Tarihi: 16.12.2025 - 01:03
Bu karşılaşmayla birlikte Real Betis 25, Rayo Vallecano ise 18 puana yükseldi.
İspanya La Liga'nın 17. haftasında Rayo Vallecano, Elche deplasmanına konuk olacak. Real Betis ise sahasında Getafe'yi ağırlayacak.
