İspanya La Liga’da 23. hafta programı, Villarreal ile Espanyol’u karşı karşıya getiriyor. Kendi sahasında kötü gidişata dur demek isteyen Marcelino’nun ekibi Villarreal, bu maçı kazanarak hem moral bulmayı hem de puanını 45’e çıkarmayı hedefliyor. Son haftalarda istikrarsız sonuçlar alan Espanyol ise Manolo Gonzalez yönetiminde zorlu deplasmandan galibiyetle ayrılıp 37 puana ulaşmanın hesaplarını yapıyor. Peki, Villarreal-Espanyol maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda?

VILLARREAL-ESPANYOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

La Liga'da 23. haftada oynanacak Villarreal-Espanyol maçı 9 Şubat Pazartesi günü saat 23.00'te başlayacak.

VILLARREAL-ESPANYOL MAÇI HANGİ KANALDA?

El Madrigal'de oynanacak Villarreal-Espanyol maçı S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.