Rennes ile Brest, Ligue 1'in 16. haftasında önemli bir mücadeleye çıkıyor. Ev sahibi Rennes, son dönem formuyla dikkat çekerken, Brest ise puan tablosunda yükselmek istiyor. Her iki takımın da galibiyet mücadelesi vereceği bu heyecan verici maçta kimin kazanacağı merak ediliyor. Öte yandan futbolseverler, "Rennes-Brest maçı canlı izle" konusunu araştırıyor. Peki, Rennes-Brest maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

Fransa Ligue 1'in 16. haftasında Rennes ile Brest, önemli bir karşılaşmada karşı karşıya gelecek. Ev sahibi Rennes, son 5 maçta elde ettiği 4 galibiyetle formda görünüyor. Brest ise zorlu deplasmanda puan almak için elinden geleni yapacak. İki takımın da hedefleri büyük; galibiyet, üst sıralara tırmanmak için kritik bir fırsat sunuyor. Maçın tarihi, saati ve yayın detayları ise merakla bekleniyor. Peki, Rennes-Brest maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

RENNES-BREST MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fransa Ligue 1'in 16. haftasında oynanacak Rennes-Brest maçı 13 Aralık Cumartesi günü saat 19.00'da başlayacak.

RENNES-BREST MAÇI HANGİ KANALDA?

Roazhon Park'ta oynanacak Rennes-Brest maçı beIN Sports MAX 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.