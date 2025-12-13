Liverpool-Brighton maçı canlı anlatım için tıklayın!

Liverpool-Brighton maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Liverpool Brighton maçı hangi kanalda yayınlanacak? gibi sorular Premier Lig takipçileri tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. Cumartesi öğleden sonra Anfield Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma, sezonun en heyecanlı mücadelelerinden biri olarak öne çıkıyor. Mohamed Salah gibi yıldız isimlerin performansı, maçın kaderini belirlemede etkili olacak. Liverpool ile Brighton, geçen hafta sırasıyla Leeds United ve West Ham United karşısındaki puan kayıplarını telafi etmek istiyor. Bu nedenle kazanmak her iki takım için de büyük önem taşıyor. Liverpool maçı nasıl izlenir, hangi kanalda? Canlı izleme linki var mı? gibi soruların cevabı araştırılıyor.

LIVERPOOL-BRIGHTON MAÇI HANGİ GÜN?

Liverpool-Brighton maçı, 13 Aralık Cumartesi günü oynanacak.

LIVERPOOL-BRIGHTON MAÇI SAAT KAÇTA?

Liverpool-Brighton maçı, saat 18:00'de başlayacak.

LIVERPOOL-BRIGHTON MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Liverpool ve Brighton'ın karşı karşıya geleceği İngiltere Premier Lig maçı, Liverpool'da, Anfield Stadyumu'nda oynanacak.

MOHAMED SALAH OYNAYACAK MI?

Mohamed Salah'ın Liverpool'daki geleceği belirsizliğini korurken, yıldız futbolcunun kulüpteki son maçını oynayıp oynamadığı sorusu gündemin üst sıralarında yer almaya devam ediyor. Arne Slot'un, Salah'ı artık planlarında düşünmediğine yönelik yorumları ve "onunla artık hiçbir ilişiğim kalmadı" ifadeleri, tartışmaları daha da alevlendirdi.

Salah'ın form grafiği de bu tartışmaları destekler nitelikte. Liverpool'un son üç Premier Lig maçında, özellikle geçen hafta oynanan ve 3-3 sona eren Leeds United karşılaşmasında, kadroda yer alıp almaması gerektiği uzun süre konuşuldu. Genel kanı, Salah'ın performansının alışılmış seviyesinin oldukça altında olduğu yönünde. Mısırlı yıldız, bu sezon Liverpool formasıyla şut (2.6), isabetli şut (0.8) ve rakip ceza sahasında topla buluşma (7.3) gibi istatistiklerde 90 dakika başına en düşük değerlerini kaydediyor.

Ayrıca Salah, bu sezon Premier Lig'de 270 dakika ve üzeri süre alan 45 kanat oyuncusu arasında savunmaya geri dönüş konusunda son sırada bulunuyor. Bu düşüş, Arne Slot'un Inter Milan'a karşı oynanan ve 1-0 kazanılan tartışmalı Şampiyonlar Ligi maçında Salah'ı kadro dışında bırakmasıyla daha görünür hâle geldi.

MUHTEMEL 11'LER

Liverpool muhtemel ilk 11'i: Alisson, Gomez, Konate, Van Dijk, Kerkez, Jones, Gravenberch, Mac Allister, Szoboszlai, Isak, Wirtz

Brighton & Hove Albion muhtemel ilk 11'i: Verbruggen, Wieffer, Dunk, Van Hecke, Ferdi Kadıoğlu, Baleba, Ayari, Minteh, Rutter, De Cuyper, Welbeck

MAÇ ÖN İZLEMESİ

Liverpool'un Avrupa'da son 16 turuna doğrudan katılımı garantilemek için hâlâ önemli maçları bulunuyor. Ancak Premier Lig'de işler pek iyi gitmiyor. Takım son 10 lig maçında yalnızca iki galibiyet alabildi (2 beraberlik, 6 mağlubiyet) ve tabelada 10. sıraya kadar geriledi. Lider Arsenal'in 10 puan gerisinde kalan Kırmızılar, şampiyonluk yarışından neredeyse koptu; yine de dördüncü sıradaki takımla aralarındaki üç puanlık fark Avrupa hedeflerinin sürdüğünü gösteriyor.

Liverpool, bu sezon Premier Lig'in ilk 15 haftasında sadece 23 puan topladı ve 24 gol yedi. Bu performans, 2016-17 sezonunda Leicester City'nin yaşadığı kötü başlangıçtan bu yana bir son şampiyonun en zayıf başlangıcı olarak kayıtlara geçti. Savunma sıkıntıları da dikkat çekiyor: Liverpool, 2025 yılında Premier Lig'de oynadığı 35 maçta 48 gol yedi. Kulüp tarihi boyunca yalnızca iki kez bir takvim yılında 50'den fazla gol yeme sınırını aşmıştı (2012'de 51, 2014'te 52).

Tüm bu sorunlara rağmen Arne Slot ve ekibi, Brighton'a karşı sahip oldukları iç saha istatistiklerinden moral çıkarabilir. Liverpool, Brighton ile oynadığı sekiz Premier Lig iç saha maçının sadece birini kaybetti (5 galibiyet, 2 beraberlik). Ancak dikkat çekici bir detay var: Liverpool'un son şampiyon olarak Brighton ile karşılaştığı tek maç, Şubat 2021'de oynanmış ve 1-0'lık mağlubiyetle sonuçlanmıştı.