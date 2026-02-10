CANLI SKOR ANA SAYFA
Aspor Keşfet
Son Dakika
"G.Saray maçının toplumsal pansumanıydı" "G.Saray maçının toplumsal pansumanıydı" 09:26
Noa Lang'dan G.Saray kararı! Noa Lang'dan G.Saray kararı! 09:13
Tedesco'dan Kante-Guendouzi sorusuna yanıt! Tedesco'dan Kante-Guendouzi sorusuna yanıt! 08:45
"Hakemliğin iflas gecesi" "Hakemliğin iflas gecesi" 08:39
F.Bahçe bu pozisyonda penaltı bekledi! İşte o anlar F.Bahçe bu pozisyonda penaltı bekledi! İşte o anlar 01:44
Domenico Tedesco: Maşallah! Domenico Tedesco: Maşallah! 00:43
Daha Eski
Domenico Tedesco: Maşallah! Domenico Tedesco: Maşallah! 00:38
F.Bahçe işi ilk yarıda bitirdi! F.Bahçe işi ilk yarıda bitirdi! 00:35
Sadettin Saran'dan Kante yanıtı! Sadettin Saran'dan Kante yanıtı! 00:35
"Sadece 2 takımın adı geçiyor ama..." "Sadece 2 takımın adı geçiyor ama..." 00:35
Fenerbahçe penaltı kazandı! Fenerbahçe penaltı kazandı! 00:35
G.Saray'da karar verildi! Torreira... G.Saray'da karar verildi! Torreira... 00:35
Chelsea-Leeds United maçı hangi kanalda?
Roma evinde kazandı!
Sayısal Loto sonuçları belli oldu | 9 Şubat 2026
Spor öncesi esneme hareketleri 🤸🏻‍♂️