Chelsea-Leeds United maçı | Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Premier Lig'in 26. haftasında Chelsea, Stamford Bridge'de Leeds United'ı konuk ediyor. Şampiyonlar Ligi yarışında kritik bir konumda bulunan Chelsea, 43 puanla 5. sırada yer alırken, ev sahibi avantajını kullanarak galibiyet serisini sürdürmeyi hedefliyor. Küme düşme hattıyla mücadele eden Leeds United ise 29 puanla 16. sırada bulunuyor ve Londra deplasmanından puan çıkararak nefes almak istiyor. Maç, her iki takım için de sezon hedefleri açısından büyük önem taşıyor. Chelsea-Leeds United maçının tarihi, saati ve yayın bilgileri haberimizde...