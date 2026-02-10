CANLI SKOR ANA SAYFA
1
Aspor Keşfet
Son Dakika
Tedesco'dan Kante-Guendouzi sorusuna yanıt! Tedesco'dan Kante-Guendouzi sorusuna yanıt! 08:45
"Hakemliğin iflas gecesi" "Hakemliğin iflas gecesi" 08:39
F.Bahçe bu pozisyonda penaltı bekledi! İşte o anlar F.Bahçe bu pozisyonda penaltı bekledi! İşte o anlar 01:44
Domenico Tedesco: Maşallah! Domenico Tedesco: Maşallah! 00:43
Domenico Tedesco: Maşallah! Domenico Tedesco: Maşallah! 00:38
F.Bahçe işi ilk yarıda bitirdi! F.Bahçe işi ilk yarıda bitirdi! 00:35
Daha Eski
Sadettin Saran'dan Kante yanıtı! Sadettin Saran'dan Kante yanıtı! 00:35
"Sadece 2 takımın adı geçiyor ama..." "Sadece 2 takımın adı geçiyor ama..." 00:35
Fenerbahçe penaltı kazandı! Fenerbahçe penaltı kazandı! 00:35
G.Saray'da karar verildi! Torreira... G.Saray'da karar verildi! Torreira... 00:35
G.Saray'dan Barcelona'lı yıldız için teklif! G.Saray'dan Barcelona'lı yıldız için teklif! 00:35
Osimhen için flaş itiraf! "Turnuvayı sakat oynadı" Osimhen için flaş itiraf! "Turnuvayı sakat oynadı" 00:35
"G.Saray maçının toplumsal pansumanıydı"
Tedesco'dan Kante-Guendouzi sorusuna yanıt!
Sayısal Loto sonuçları belli oldu | 9 Şubat 2026
Spor öncesi esneme hareketleri 🤸🏻‍♂️