Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Natura Dünyası Gençlerbirliği ile karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler mücadeleden 3-1'lik galibiyetle ayrılarak 3 puanın sahibi oldu. Fotomaç Gazetesi yazarları, Fenerbahçe-Natura Dünyası Gençlerbirliği maçını dikkat çeken ifadelerle değerlendirdi. İşte o yazılar... (FB spor haberi)
İki bölümde değerlendirmek gerekiyor Fenerbahçe'yi... Defans hattına baktığınız zaman "sarsaklar", biraz öne doğru ilerledikçe "koşanlar", üçüncü bölgeye geldiğinizde "ustalar"... Kante ve Guendouzi ikilisi en çok merak edilendi. Maçın temposu ve hükmünü onlar verecek, Asensio ile Talisca da son sözü söyleyecekti. Kahramanları ve maceraları belli bir hikaye var yani. İlk yarıda maçın 3-0'a gelmesi ustaların birbirlerinin gözüne bakıp, harekete geçmesinin yanı sıra Gençlerbirliği defansının tereddütü sayesinde oldu. Penaltının ardından Kerem Aktürkoğlu'nun şovuyla maçı "bekleme" moduna soktular. Dediğimiz gibi "sarsaklar" bölümünde Gençlerbirliği çabuk ve doğru pas örgüsüne, temaslı baskıyı da ekleyip Fenerbahçe'yi sahasında tuttu. Ederson'a gollerinin asistini de yaptırdılar.
Fenerbahçe'yi sola yönlendirip, Oosterwolde ve Mert Müldür üstünden oynamasını istediler. Topu o bölgeye taşıtıp, kolayca da kaptılar. Peş peşe gelen üç gol, "Takıma santrfor almadılar" eleştirisi bölümüne "sus" işareti de yaptı. Üç günlük maç serilerine bir haftalığına ara verip, biraz nefes alma; tatil yapma fırsatı da bulacaklar. Oyunun temposunun düşüklüğü Kadıköy'deki üstelik Kante'li bir maç için yeterli değil elbette. İşin soyunma odası bölümünde, "üç puanla bitirelim, sağ salim Trabzon'a hazırlanalım" aklı da vardır. Kazanmaları gerekiyordu, kazandılar. Kante taraftar ile tanıştı, oyun olarak eksik kaldı. Cherif ortama adım attı, merkezde açtığı alan, son 10 dakikada etkili şutları getirdi. Çok şey hayal ettiren oyunculara sahipler. Keyif veren tempo da gelecektir.
MUSTAFA ÇULCU-HAKEMLİĞİN İFLAS GECESİ
Fenerbahçe, oyuna, sahaya çok iyi konumlanmış, taktik sadakat içinde rakibe boğucu ön alan baskısı yapmadan sakin başladı. Her geçen dakika istekli, iştahlı oyunla, ağırlığını, kalitesini ortaya koydu. Asensio tam bir futbol profesörü... Oyun aklı ve paslarıyla resital yaptı. Kerem attığı gollerle üzerindeki baskıdan kurtuldu. Talisca arkası güçlü olunca hücumda daha rahat ve etkili oldu. Futbol seyri kaliteli oyuncularla bir başka güzel. Gençlerbirliği disiplinli bir takım. Oyunu hiç çirkinleştirmeden mücadele etti. Pozisyon ve gol buldu. İkinci bölgede baskı yaparak, gücü oranında Fenerbahçe'yi önlemeye çalıştı. Ancak iki takım arasında kadro, kalite, makas aralığı çok fazla. Tedesco'nun eldeki oyunculara şans vermesi, yarınlar için doğru bir hamleydi. Fenerbahçe zorlanmadan galip geldi.
Ali Şansalan, sahada çıplak gözle göremediğin neyi VAR davetinde ekranda izledin, gördün de bu pozisyona penaltı verdin. VAR hakemi Eren Özyemişçioğlu, kısa mesafeden gelen beklenmeyen top kriterleri nedir, Portekizli VAR eğitmeni Capello senin UEFA'daki VAR çıtan, evrensel kriterlerin ve eğitim kaliten bu mu? Yazıklar olsun. Tam bir skandal. Futbolumuzda hakem tiyatrosu maalesef tüm hızıyla artarak devam ediyor. Serbest vuruşta; Asensio senin işaretini beklemeden erken kullandı; hani sarı kart? Topsuz alanda Oosterwolde ve Oğulcan eylem yapıyor ne bir ikaz ne bir kart! Oosterwolde sanki hakemin koruma kalkanı içindeydi. Ali Şansalan sahada yaptıklarını bu görsellikle herkes görüyor kimse yutmuyor. Zaten Fenerbahçe'nin senin desteğine hiç mi hiç ihtiyacı yok. Geçmişte yapılan eleştirileri tasdik edercesine verdiğin kararları görünce, bu akşam hakemliğimizin iflas gecesi oldu.
EMRE BOL-ASENSIO RESİTALİ
Bu Fener başka Fener; inanın rakipleri darmadağın eder! Sol beki yama olmasına karşın Mert Müldür o bölgede harika işler yapıyor. Santrforu yok, gol olup yağıyor. Dün stadyuma gelenlerin yüzde 90'ı eminim Kante'yi izlemeye gelmiştir. Onun takıma girmesiyle diğerlerinin bir şeyi yapamadığını farketiniz mi? Dikine oynamak! Hem İsmail Yüksek hem de Fred, Kante'yi izleyip neden yedek kaldıklarını anlayacaklar.
Asensio uzun süredir kendi bölgesinde oynamıyordu. Hem 10 numara pozisyonuna geçip hem de arkasında Kante oynayınca daha rahatladı. Gençlerbirliği karşısında adeta resital izletti bizlere. Hele Kerem'a topukla yaptığı bir asist yaptı ki… Böyle oyuncuları izlemeyi özlemişiz. Kerem 2 gol atarak taraftarla arasını düzeltti. Psikolojik olarak çabuk düşüyor. Öncelikli olarak bu sorununu çözüp işine konsantre olması gerekiyor. Oğulcan'ın Mert Müldür yerdeyken topu bırakması sosyal medyada çok tartışıldı. Ya arkadaşlar insan olmayı özlemişiz. Bu yapılanı bile eleştirenler var. Yazık sevmeyi, özen göstermeyi unutmuşuz.
ZEKİ UZUNDURUKAN-ESTETİK PROFESÖRÜ!
Kante transferi ile iyice havaya giren; kenetlenen Fenerbahçe, Gençlerbirliği engelini çok rahat ve farklı geçti. Bütün gözler elbette ki Kante'nin üzerindeydi. Oyunda kaldığı 61 dakika boyunca kalitesini konuşturdu. Kerem Aktürkoğlu'nun attığı ilk golde topu kapan ve Asensio'yu gören isim Kante idi. Fenerbahçe'nin iki lider oyuncusu var; 9 numara pozisyonunda oynayan Talisca ve 10 numara Asensio! Bu iki oyuncu güçlerini ve kalitesini birleştirince, tahrip gücü yüksek bir Fenerbahçe ortaya çıkıyor. Dün de öyle oldu.
Uzun süredir gol atamayan Kerem Aktürkoğlu, attığı iki golle hem kendine geldi, hem de kendisini eleştirenlere en güzel cevabı verdi. Fenerbahçe, ilk yarıda vites yükseltip gaza basınca, üç puanı getirecek skoru üretti. İkinci yarıda ise Trabzonspor derbisi düşünülerek frene basıldı. Bu yüzden ikinci yarının ilk 15 dakikasında Gençlerbirliği etkili oldu ve kornerden golü de buldu Başkent temsilcisi. Fenerbahçe'nin yediği golde kaleci Ederson'un hatası var. Bu kadar yıldız bir kaleciye böyle bir hata yakışmadı.
Karşılaşmanın en güzel hareketi ise 41. dakikada Oğulcan Ülgün'den geldi. Mert Müldür'ün yerde yattığını gören Oğulcan, gol pozisyonunu devam ettirmedi ve durdu. Oğulcan'ın bu centilmence hareketini tribünler alkışladı. Bu güzel oyuna yakışacak bir hareket yaptı Oğulcan! Helal olsun! Bu sezonun Fair-Play ödülüne aday olmalı bu hareketi ile. Fenerbahçe'de Oosterwolde, her maç rakipleri ile tartışmaya giriyor. Tedesco'nun kendisini uyarması lazım. Bir gün bu hareketleri yüzünden takımını yakabilir. Daha sakin olması lazım.
Fenerbahçe'de dün özellikle de beklerin (Semedo ve Mert Müldür) ileri çıkışları ve hücuma verdikleri katkı dikkat çekiciydi. Kerem, Asensio ve Talisca, takımın gol yükünü çekerek santrfor eksikliğini hissettirmiyor. Ama zorluk derecesi yüksek maçlarda neler olacağını hep birlikte göreceğiz. Futbolda estetik güzellikleri sergileyen Asensio'nun, Kerem'e attırdığı goldeki klas pası jeneriklikti.
Gözlerimizin pasını sildi 'estetik profesörü' Asensio! Bir de direkte patlayan füzesi var ki Asensio'nun! Topun şiddetinden gözlerinden yaş geldi kale direğinin! Fenerbahçe, kazanarak Galatasaray'ı amansız takibini sürdürdü! Cumartesi günü Trabzon deplasmanı, Fenerbahçe için tam bir final maçı olacak! Üçüncü sıradaki Trabzonspor için de öyle bir maç! İki takım da formda. Bu heyecana can dayanmaz! Avrupa'da haftanın en önemli maçlarından birine sahne olacak Papara Park!