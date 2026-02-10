Canlı yayın bilgisi: Everton-Bournemouth maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Premier Lig'de Everton, Goodison Park'ta Bournemouth ile karşı karşıya geliyor. Ev sahibi ekip, son haftalarda yakaladığı çıkışla dikkat çekiyor ve 37 puanla 8. sırada yer alarak Avrupa kupalarına katılma hayalini büyütüyor. Beş maçtır yenilmeyen Everton, taraftarının desteğiyle bu seriyi sürdürmeyi ve Avrupa yolunda önemli bir adım atmayı planlıyor. Karşısında ise 34 puanla 11. sıradaki Bournemouth var. Geçen hafta Aston Villa'dan aldığı puanla morali yüksek olan deplasman ekibi, rakibini şaşırtarak ilk 10'a tırmanmak istiyor. Her iki takım için de kritik öneme sahip bu maçın tüm detaylarını, oynanacağı tarihi, saati ve yayın bilgileri haberimizde...