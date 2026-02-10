Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Natura Dünyası Gençlerbirliği'ni 3-1 yenen Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco basın toplantısında açıklamalarda bulundu. aspor.com.tr Muhabiri Kağan Soytorun'un sorusunu da yanıtlayan Tedesco, Kante-Guendouzi ikilisi hakkında konuştu.

Başarılı çalıştırıcıya yöneltilen soru, "Hocam defanstan topla çıkarken Çağlar Söyüncü'nün sağ kanattan bindirilen koşulara attığı uzun toplarla oyun kuran bir Fenerbahçe gördük. Bu öncelikli tercihiniz miydi? Yoksa Merkezden topu çıkarmama konusunda Gençlerbirliği'nin Kante-Guendouzi ikilisini iyi savunduğunu düşünüyor musunuz?" şeklinde oldu. İşte Tedesco'nun yanıtı...

"BİZİM İÇİN PROBLEM TEŞKİL ETMİYOR"

"Ana planımız uzun toplar değildi, farklıydı fakat maç içinde her durum farklı olabiliyor. Bazen oyun kurarken boşluk bulabiliyorsunuz bazen de bulamıyorsunuz. Oyuncular sahadaki her duruma hazırlıklı ve bu tarz oyunlara çözüm bulmakta serbestler. Bazen uzun toplar etkili olabiliyor. Bu bizim için problem teşkil etmiyor. Kante'nin ilk maçıydı ve bu maçı atlatmış olmasından memnunum. Kante ve Guendouzi sabırlıydı, adam adama markajdaydılar. Rakip yalnızca tek santrfor ile baskı yapıyordu ve geriden çıkarken 2 stoper tutmamız yeterliydi fakat Gençlerbirliği'nin de iyi savunma yaptığını söyleyebilirim."