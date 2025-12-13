Atalanta-Cagliari maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

İtalya Serie A’da 15. haftanın heyecanı, Atalanta ile Cagliari arasında oynanacak kritik karşılaşmayla sürüyor. Son haftalarda sergilediği tempolu ve etkili oyunla form grafiğini yukarı taşıyan Atalanta, Teknik Direktör Raffaele Palladino önderliğinde bu çıkışı devam ettirmeyi amaçlıyor. Cagliari cephesinde ise moraller yüksek. Son maçta alınan galibiyetin ardından üst üste ikinci zaferi hedefleyen kırmızı-mavililer, 14 puanla 14. sırada bulunuyor. Peki, Atalanta-Cagliari maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?