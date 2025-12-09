CANLI SKOR ANA SAYFA
2
Aspor Keşfet
Son Dakika
Hacıosmanoğlu'nun konuşması bitti: G.Saray paylaştı Hacıosmanoğlu'nun konuşması bitti: G.Saray paylaştı 13:18
Hacıosmanoğlu'ndan G.Saray-Samsunspor maçı yorumu! Hacıosmanoğlu'ndan G.Saray-Samsunspor maçı yorumu! 12:46
Beşiktaş'tan sağ bek hamlesi! İtalya'dan gelecek Beşiktaş'tan sağ bek hamlesi! İtalya'dan gelecek 11:51
Temsilcilerimizin maçlarının hakemleri belli oldu Temsilcilerimizin maçlarının hakemleri belli oldu 11:40
F.Bahçe eski başkan adayından Salah'a flaş çağrı! F.Bahçe eski başkan adayından Salah'a flaş çağrı! 11:20
Trabzonspor Fatih Tekke yönetiminde Beşiktaş'ı yenmenin peşinde! Trabzonspor Fatih Tekke yönetiminde Beşiktaş'ı yenmenin peşinde! 11:19
Daha Eski
F.Bahçe ve G.Saray'dan transfer rekabeti: Stoperde aynı yıldız! F.Bahçe ve G.Saray'dan transfer rekabeti: Stoperde aynı yıldız! 10:44
Fenerbahçe'de ayrılık! Devre arasında... Fenerbahçe'de ayrılık! Devre arasında... 10:07
Arne Slot müjdeyi verdi! G.Saray ve Salah... Arne Slot müjdeyi verdi! G.Saray ve Salah... 10:07
F.Bahçe'de sol stoper hedefi: Tedesco onu istiyor! F.Bahçe'de sol stoper hedefi: Tedesco onu istiyor! 09:50
Ferdi Kadıoğlu Fenerbahçe'ye mi dönüyor? İngilizler açıkladı Ferdi Kadıoğlu Fenerbahçe'ye mi dönüyor? İngilizler açıkladı 09:16
"Bu takım nasıl bu hale geldi?" "Bu takım nasıl bu hale geldi?" 09:02
TFF açıkladı! 27 futbolcu daha...
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'ndan Başkan Erdoğan'a teşekkür!
Arnold Press nasıl yapılır? | İZLE
Çılgın Sayısal Loto sonuçları | 8 Aralık