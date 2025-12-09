Bahis soruşturmasındaki yeni gelişmeler devam ediyor. Türkiye Futbol Federasyonu resmi sitesinden yapılan açıklamaya göre 27 futbolcunun daha PFDK'ya sevk edildiği öğrenildi.

Türkiye Futbol Federasyonu 27 futbolcunun PFDK'ya sevk edildiğini açıkladı.



İŞTE YAPILAN AÇIKLAMA:



Türkiye Futbol Federasyonu'nca profesyonel liglere yönelik olarak yürütülen bahis soruşturması kapsamında 10.11.2025 tarihinde PFDK'ya sevk edilen 1024 futbolcunun haricinde sadece tek bir kere bahis hareketi olduğu görülen ve incelemesi devam eden 47 futbolcudan soruşturması tamamlanan aşağıdaki 27 futbolcunun Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca 09.12.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevk edilmesine karar verilmiştir.

Soruşturması devam eden 20 futbolcu hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na yazılan yazının cevabı beklenmekte olup, gelecek cevaplar doğrultusunda disiplin sevk süreci tamamlanacaktır.

Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca PFDK'ya sevk edilen 27 futbolcu aşağıda yer almaktadır.





