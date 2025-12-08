Liverpool kaptanı Virgil Van Dijk, İngiliz ekibinden ayrılması gündemde olan takım arkadaşı Mohamed Salah hakkında açıklamalarda bulundu.

Hollandalı oyuncu, "Sonsuz bir krediniz varmış gibi değil; herkes performans göstermeli. Salah bunu yapıyordu ama teknik direktör son iki maçta o kararı verdi. Hepimiz kulüp için en iyisini istiyoruz. Onun hala başarmaya çalıştığımız şeylerde büyük bir rol oynayacağından oldukça eminim çünkü o inanılmaz bir oyuncu ve bunu sürekli gösterdi. Endişeli değilim. O hayal kırıklığına uğramış durumda ama bu tamamen normal; çünkü iki maç üst üste oynamadığınızda hayal kırıklığı yaşamıyorsanız o zaman da bir sorun var demektir." ifadelerini kullandı.