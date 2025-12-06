Wolfsburg-Union Berlin maçı detayları: Saat kaçta, hangi kanalda?

Bundesliga'nın 13. haftası, kritik bir mücadeleye ev sahipliği yapıyor: Wolfsburg, Union Berlin'i ağırlayacak. Ev sahibi Wolfsburg, şu an 9 puanla 15. sırada yer alıyor ve küme düşme tehlikesinden kurtulmak için bu maçı kazanmak istiyor. Konuk ekip Union Berlin ise 15 puanla 11. sırada bulunuyor. Son maçında yaşadığı mağlubiyetle moral kaybı yaşayan Union, bu deplasmandan galibiyetle ayrılarak üst sıralara tırmanmayı hedefliyor. İşte maçın detayları...