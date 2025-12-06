Ligue 1’de heyecan bu hafta sonu dev bir mücadeleyle devam ediyor. Ligin en formda takımlarından Rennes, cumartesi günü Parc des Princes’te son şampiyon Paris Saint-Germain’e konuk olacak. Futbolseverler, PSG - Rennes maçının ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacağını merak ediyor.

Ligue 1'de haftanın en dikkat çeken maçlarından biri, cumartesi günü PSG ile Rennes arasında oynanacak. Son şampiyon PSG, Parc des Princes'te misafir edeceği Rennes karşısında üç puanı hedeflerken, ligin en formda ekiplerinden Rennes ise dev rakibini deplasmanda mağlup ederek dikkatleri üzerine çekmek istiyor. Futbol tutkunları, PSG-Rennes maçının canlı yayın bilgilerini, karşılaşmanın saat kaçta başlayacağını ve hangi kanalda yayınlanacağını araştırıyor. Dev mücadelenin detayları, muhtemel 11'ler ve yayıncı kuruluş bilgileri maç günü netlik kazanacak. PSG–Rennes müsabakası bu hafta sonunun en çok konuşulan Ligue 1 karşılaşmalarından biri olacak. Peki, PSG Rennes maçı ne zaman oynanacak, saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak?

PSG-RENNES MAÇI HANGİ GÜN?

PSG-Rennes maçı, 6 Aralık Cumartesi günü oynanacak.

PSG-RENNES MAÇI SAAT KAÇTA?

PSG-Rennes maçı, saat 23:05'te başlayacak.

PSG-RENNES MAÇI NEREDE OYNANACAK?

PSG ve Rennes Ligue 1 maçı, Paris'da, Parc des Princes Stadyumu'nda oynanacak.

