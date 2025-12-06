Newcastle United, Premier Lig'in 15. haftasında evinde Burnley'i ağırlıyor. Puan tablosunda üst sıralara çıkmak isteyen Newcastle, son sıralarda yer alan Burnley karşısında galibiyet hedefliyor. Burnley ise son 5 maçında galip gelemeyerek 19. sıraya geriledi ve küme hattından sıyrılmak için mücadele edecek. Newcastle United-Burnley Maçın detayları ve canlı yayın bilgileri haberimizde...

Newcastle United-Burnley maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Newcastle United ile Burnley, Premier Lig'in 15. haftasında karşı karşıya geliyor. Ligde yeniden üst sıralara yükselerek iddiasını sürdürmek isteyen Ediie Howe'un ekibi, Manchester City ve Everton karşısında aldığı galibiyetler moral buldu. Geçen hafta ise Tottenham ile mücadelesinden 1 puanla yetinen ev sahibi, seyirci avantajını da kullanarak galibiyet istiyor. Burnley ise son 5 maçtır aldığı mağlubiyetlerle sarsıldı. Deplasman galibiyeti ile moral bulmak isteyen konuk ekip, düşme hattından kurulmak şansını değerlendirecek. İşte Newcastle United-Burnley maçı detayları...

Newcastle United-Burnley MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Newcastle United-Burnley maçı, 6 Aralık Cumartesi günü oynanacak. St. James Park'taki karşılaşma, saat 18.00'de başlayacak.

Newcastle United-Burnley MAÇI HANGİ KANALDA?

Newcastle United-Burnley maçı, beIN Connect ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşmada Stuart Attwell düdük çalacak.

Newcastle United-Burnley MAÇININ MUHTEMEL 11'LERİ

Newcastle United: Ramsdale; Livramento, Thiaw, Schar, Hall; Miley, Guimaraes, Joelinton; Murphy, Woltemade, Gordon

Burnley: Dubravka; Walker, Ekdal, Esteve, Hartman; Ugochukwu, Cullen, Florentino; Tchaouna, Foster, Anthony