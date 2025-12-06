Nantes - RC Lens maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Ligde lider durumda bulunan Lens, deplasmanda elde edeceği 3 puanla zirvedeki dar üstünlüğünü korumayı hedefliyor. Nantes ise evinde puan veya puanlar arayacak.

Nantes-Lens maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Nantes ile Lens, Fransa Ligue 1 maçında karşı karşıya geliyor.

NANTES-LENS MAÇI HANGİ GÜN?

Nantes-Lens maçı, 6 Aralık Cumartesi günü (bugün) oynanacak.

NANTES-LENS MAÇI SAAT KAÇTA?

Nantes-Lens maçı, saat 19:00'da başlayacak.

NANTES-LENS MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Nantes ve Lens'in, karşı karşıya geleceği Fransa Ligue 1 maçı, Nantes'da, Stade de la Beaujoire Stadyumu'nda oynanacak.

NANTES VS LENS MAÇI HANGİ KANALDA?

Nantes ile Lens arasındaki Fransa Ligue 1 maçı, Bein Sports beIN Connect kanalından canlı izlenebilecek.

MAÇ ÖN İZLEMESİ

Ligue 1'de zor günler geçiren Nantes, sahasında lider Lens'i ağırlamaya hazırlanırken form grafikleri iki takım arasında ciddi bir fark ortaya koyuyor. Lens, son beş maçında aldığı dört galibiyetle 31 puana ulaşarak liderlik koltuğunda yer alıyor. Nantes ise son haftalarda büyük bir düşüş yaşıyor; son beş maçında galibiyet alamayan sarı-yeşilli ekip, 11 puanla 16. sıraya kadar gerilemiş durumda.

Her hafta sınırlı bir ilerleme kaydeden Nantes, gelecek sezon Ligue 1'de kalabilmek için adeta mücadele veriyor. Luis Castro'nun öğrencileri, averajla Metz'in hemen üzerinde otomatik düşme hattında bulunurken, ligde kalma potasındaki Lorient'in üç puan gerisinde yer alıyor.

Sarı-yeşillilerin içinde bulunduğu kötü tablo, galibiyet hasretini de uzattı. Nantes, Ligue 1'de beş maçtır kazanamıyor ve bu hafta sonu puan kaybı yaşamaları durumunda, sezonun en uzun galibiyetsiz serisini yaşamış olacak.

2025-26 sezonunda iç sahada da istenen sonuçlar gelmedi. Stade de la Beaujoire'da şu ana kadar yalnızca bir galibiyet alabilen Nantes, ligde en düşük iç saha puan ortalamasına (0,71) sahip takım konumunda. Takım, bu sezon iç sahada ilk golü attığı tek maç olan Auxerre karşılaşmasını 1-0 kazanmıştı. Öte yandan, Les Canaris son beş iç saha maçının dördünde puan almayı başardı ve bu karşılaşmaların ikisini galibiyetle tamamladı. Ancak lider Lens karşısında aynı performansı gösterip gösteremeyecekleri büyük merak konusu oluyor.

Nantes'in maç günü paylaşımı

RC Lens'in maç günü paylaşımı

