Augsburg-Bayer Leverkusen maçı hakkında: Kanal ve saat bilgileri!

Almanya Bundesliga'da 13. hafta heyecanı sürerken, Augsburg, evinde Bayer Leverkusen'i ağırlıyor. Düşme hattından uzaklaşmak isteyen Augsburg, taraftarına kendini kanıtlamak için sahada galibiyet arayacak. Leverkusen ise şampiyonluk yarışında 2. sıraya yükselmek için 3 puan hedefliyor. Maçın detayları ve canlı yayın bilgileri merak ediliyor. İşte Augsburg-Bayer Leverkusen maçı ayrıntıları...