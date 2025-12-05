Fransa Ligue 1'de heyecan dorukta! Brest, evinde Monaco'yu ağırlayarak üst sıralara tırmanma mücadelesi veriyor. Eric Serge Roy'un takımı, son galibiyetlerle moral buldu ve 11. sıradan kurtulmak istiyor. Öte yandan, 7. sırada bulunan Monaco, 3 puan alarak sıralamadaki yerini sağlamlaştırmayı hedefliyor. İki takımın da kazanmak için sahaya çıkacağı bu kritik karşılaşma, futbolseverleri ekran başına kilitleyecek. Maçın tarihi ve yayın bilgileri merak ediliyor.

Brest-Monaco maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Brest, Ligue 1'in 15. haftasında, Francis Le Ble'de Monaco'yu ağırlayacak. Bu sezon aldığı 4 galibiyetle puan tablosunda 11. sırada yer alan ev sahibi takım, Ligue 1 tarihinde en yüksek mağlubiyet yüzdesine sahip olduğu rakibi karşısında galibiyet arayacak. Monaco ise Paris FC, Lens ve Rennes karşısında aldığı yenilgilerin ardından evinde PSG'ye karşı elde ettiği zaferle moral buldu. 7. sıradan 5'e yükselme şansını kaçırmak istemeyen konuk takım, hata yapmak istemiyor. İşte Brest-Monaco maçı detayları...

BREST-MONACO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Brest-Monaco maçı, 5 Aralık Cuma günü oynanacak. Francis-Le Ble'de oynanacak karşılaşma, Türkiye saati ile 21.00'de start alacak.

BREST-MONACO MAÇI HANGİ KANALDA?

Brest-Monaco maçı, beIN Sports 4 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

BREST-MONACO MUHTEMEL 11'LER

Brest: Coudert; Lala, Chardonnet, Diaz, Bourgault; Chotard, Magnetti; Del Castillo, Doumbia, Lascary; Ajorque

Monaco: Hradecky; Vanderson, Teze, Salisu, Henrique; M. Coulibaly, Camara; Golovin, Minamino, Akliouche; Balogun