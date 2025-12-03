Leeds United - Chelsea maçını canlı takip etmek için tıklayın!

Leeds United ile Chelsea 2025/26 Premier Lig maçında ne zaman karşı karşıya gelecek? Maçın yeri neresi ve hangi tarihte oynanacak? Chelsea Teknik Direktörü Enzo Maresca, Leeds United'a karşı henüz resmi bir galibiyet alamadı. Peki, bu maç onun için bir ilk olacak mı? Maçın önemi sadece Enzo Maresca ile sınırlı değil; Premier Lig puan durumu, takım form grafikleri ve oyuncuların sahadaki performansı da merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki, Leeds United-Chelsea maçı ne zaman, saat kaçt ve hangi kanalda? Leeds United-Chelsea maçı canlı izleme bilgileri...

LEEDS UNITED - CHELSEA MAÇI NE ZAMAN?

Leeds United-Chelsea maçı, 3 Aralık Çarşamba günü oynanacak.

LEEDS UNITED - CHELSEA MAÇI SAAT KAÇTA?

Leeds United-Chelsea maçı, saat 23:15'te başlayacak.

LEEDS UNITED - CHELSEA MAÇI HANGİ KANALDA?

Leeds United ile Chelsea arasındaki İngiltere Premier Lig maçı, Bein Sports 2 kanalında canlı yayınlanacak.

LEEDS UNITED-CHELSEA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Leeds United ve Chelsea'nin karşı karşıya geleceği İngiltere Premier Lig maçı, Leeds'da, Elland Road Stadyumu'nda oynanacak.

LEEDS UNITED - CHELSEA MAÇINI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYIN